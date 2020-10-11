Acun Ilıcalı'dan Exxen'de yayınlanacak bomba dizi projeleri! Özgü Namal ve Nurgül Yeşilçay da oynuyor
Acun Ilıcalı'nın kurduğu içerik platformu Exxen'de yayınlanacak diziler belli oldu.
Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu yeni dijital platformu Exxen’in 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacağı öğrenildi. Ilıcalı'nın platformunda yer alacak içerikler de şekillenmeye başladı.
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Exxen platformunda dizi, reality show, yarışma, belgesel, çocuk projeleri gibi içerikler olacak. Bunların bazıları netlik kazandı.
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İbrahim Büyükak, Acun Ilıcalı’nın kuracağı ‘Exxen’ isimli dijital platformda yayınlanacak bir dizi projesi yazdığını açıkladı.
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37 yaşındaki oyuncu, “Aralık ayı gibi sete gireceğiz ve ocak sonu gibi de yayınlanmaya başlayacak. Sekiz ya da 10 bölümlük bir proje olacak" dedi.
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