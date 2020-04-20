Acun Ilıcalı'dan Dışişleri Bakanlığı istedi Karayipler'deki Türkler için harekete geçti

Ilıcalı, Dışişleri Bakanlığı ile yaptığı görüşmeleri ve Türk vatandaşlarını kurtarma çalışmalarını şu sözlerle anlattı:

"Burada kalan bizim çalışanlarımız ve vatandaşlarımız var. Bununla ilgili çözüm arıyoruz. Karayipler'de de mahsur kalan vatandaşlarımız varmış. Onlara da bir şekilde uçak yollamaya ve vatana döndürmeye çalışacağım. Teknik bir problem olmazsa buradan bir uçak yollayım aldırıp Türkiye'ye döndürmek istiyorum. Çok zor durumdalarmış.''