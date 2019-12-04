Acun Ilıcalı'dan bomba FOX TV açıklaması! 'Hırsızlık yaptı kanıtlandı para teklif ettiler'
Acun Ilıcalı, Fox TV’nin 'Sofrada' programının formatını TV8’deki 'Yemekteyiz’den çaldığını ispatladı, bomba açıklamalara imza attı.
Medya patronu Acun Ilıcalı, bir dönem Onur Büyüktopçu'nun şimdilerde ise Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz programının formatının FOX TV tarafından çalındığını açıkladı, emek ve fikir hırsızlığına karşı Fox TV'ye dava açtı.
FOX TV'de yayımlanan Zuhal Topal'la Sofrada programının Yemekteyiz yarışması ile aynı olduğu belirten Acun Ilıcalı, programların içerik, teknik, akış gibi unsurlarının incelenmesi için Işık Üniversitesi'ne başvurdu.
Işık Üniversitesi'nde iki yarışma detaylı şekilde incelendi; benzer ve farklı yanları tespit edildi. Bilirkişi raporu, Ilıcalı'nın haklı olduğunu ortaya koydu. Analizin sonucuna göre; 'Yemekteyiz' ile 'Sofrada' biçim ve içerik, mekan seçimi, kamera kullanımı, dışses katkısı gibi teknik özellikler bakımından aynı olduğu ispatlandı.
Günaydın'ın haberine göre, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
Para teklif ettiler: "Belge, Fox TV'nin formatımızı çaldığını ispatlamış oldu. Tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Fox TV avukatları, avukatım Hakan Öncel'le üç kez görüştü. En son görüşmede avukatıma para teklif ettiler, biz kabul etmedik. Benim için fikir hırsızlığının normal hırsızlıktan hiç farkı yok.''