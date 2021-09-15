Acun Ilıcalı'dan 'Ayça Çağla Altunkaya ile evlilik' açıklaması
Ünlü medya patronu ve televizyoncu Acun Ilıcalı yeniden evlilik düşünüyor mu? Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikteliğinin evlilik yönünde gidip gitmediği yönünde sorulara yanıt verdi.
Acun Ilıcalı Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Ilıcalı kendisine yöneltilen "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna cevap verdi.
Candaş Tolga Işık'ın sorduğu "Uzun zamandır Çağla Altunkaya ile birliktesiniz. Allah mesut etsin. Yeniden evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna Ilıcalı şu şekilde cevap verdi:
"Şimdi kısmet bu işler. Yeniden evlenirim ya da evlenmem diyemem ama tabii ki çok iyi bir ilişkim var. Beni mutlu ediyor. Sağ olsun. Düşünceli, nazik ve çok zeki de buluyorum bu arada.
Aynı dili konuştuğumuzu düşünüyorum. Herkesle çok yüksek iletişim kurabilen birisi de değilim. Onun tatlı dilli ve değişken muhabbetlere açık olması ve kendini geliştirmesi çok mutlu ediyor beni."