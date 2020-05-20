Acun Ilıcalı'dan art arda bomba açıklamalar Survivor'da ilkler yaşanacak
Acun Ilıcalı peş peşe yaptığı açıklamalarda Survivor'da bir ilkin yaşanacağını söyledi. İlk kez canlı yayında Survivor yarışmacılarının performans oyunu oynayacağı yarışmada bir de sürpriz var.
Survivor'ın son bölümünde oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Eleme isimleri ve SMS sonuçları ağızları bırakırken Acun Ilıcalı, sürpriz kararı açıklayarak heyecanı zirveye çıkardı. Survivor tarihinde bir ilk yaşanacağını ifade eden Ilıcalı, önümüzdeki günlerde bir ödül oyunun canlı yayınla ekrana geleceğini duyurdu.
Acun Ilıcalı açıklamasında, şunları söyledi:
"4 yıllık Survivor tarihinde bir ilki yapacağız. Bu da bayram haftasına özel bir durum olacak. Oynayacağınız bir yarışmayı canlı olarak yayınlayacağız. Seyircilerimiz bu yarışmaya dahil olacaklar. Yarışma seyircilerimizin de dahil olduğu bir yarışma olacak. Performans yarışması olmayacak. Canlı yayında yarışacaksınız. Hepinize güveniyorum. Sizinle canlı yayına çıkma cesaretine sahibim"
Canlı yayın sürprizinin ardından Acun Ilıcalı, NBA'de Cleveland Cavaliers formasını giyen Milli basketbolcu Cedi Osman'ın Instagram canlı yayınına katıldı. Ilıcalı, Survivor'da yeni bir yarışmadan bahsetti.
Yeni Survivor yarışmasında ünlü isimlerin de olacağını belirten Ilıcalı, yarışmaya dair şunları anlattı:
"Çok yakında bir yarışma yapıyoruz Survivorcılarla. Anlat Bakalım'da 10 yarışmacı, 10 eş olacak. Eşleri biz vereceğiz. Aycan'a Emre Belözoğlu'nu vereceğiz. Yasin'e Hadise'yi vereceğiz. Sercan ile Burak Yılmaz var. Barış'a da seni istiyoruz. Eğer katılırsan çok seviniriz."