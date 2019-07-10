Acun Ilıcalı zirvedeki yerini korudu! Haziran ayı bu magazin haberleriyle sallandı!
Haziran ayının en çok konuşulan magazin isimleri ve olayları belli oldu. Medya Takip Merkezi tarafından hazırlanan magazin raporuna göre, zirvedeki isim Acun Ilıcalı oldu.
Haziran ayı, magazin gündeminin dilinden uzun süre düşmeyen çarpıcı gelişmelerle dolu bir şekilde geçti. Yaz sezonunun gelmesiyle ünlü isimler, kendini sahillere vurdu ve bikinili yakalanan ünlüler çok konuşuldu derken Acun Ilıcalı, zirvedeki yerini aldı ve bikinili yakalanınca olay olan Aleyna Tilki'yi solladı.
Geçtiğimiz yıl Şeyma Subaşı'ndan ani bir şekilde ayrılan ve sonrasında adı genç manken Itır Esenle anılan Acun Ilıcalı’nın, 20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile Miami sokaklarındaki görüntüleri çok konuşulmuştu. Magazin gündemini sürekli meşgul eden Ilıcalı’nın Çeşme’de Ayça Çağla Altunkaya ile objektiflere yakalanması medya gündemine bomba gibi düştü.
Manken Merve Büyüksaraç ile olan mahkemeyi de kazanan ve 25 bin lira tutarındaki tazminatı ise hayır kurumlarına bağışlanacağını açıklayan Ilıcalı, 6 bin 706 habere konu olarak magazin gündemi zirvesindeki yerini korudu.
Son zamanlarda yaptığı her hareketle gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, arkadaşlarıyla yaptığı Bodrum tatilinde bikinisiyle objektiflere yakalandı. Takipçilerinden aldığı kilolar nedeniyle tepki toplayan genç şarkıcı yapılan eleştirilere cevap olarak sosyal medya üzerinden el hareketi yaptığı bir fotoğrafı paylaştı.