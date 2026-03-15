Acun Ilıcalı yaşadığı krizi anlattı! "Ekonomik sıkıntı yaşıyoruz"

"BÜYÜDÜKÇE BORÇLANMA OLUYOR"

Programda sunucu Arem Özgüç'ün "Acun Ilıcalı battı mı?" sorusunu yanıtlayan Ilıcalı, şirketlerinin büyüyen bir yapıya sahip olduğunu ve bu süreçte yatırımlar nedeniyle borçlanmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Ilıcalı, "İşlerimiz çok iyi ama yatırım yapıp büyüyen bir şirketiz biz, büyüdükçe devamlı borçlanma oluyor. Almanya'da kanal aldık. Süper zengin bir aileden gelmiyoruz. 20 sene olmuş. Bu kadar kısa sürede parayı nasıl buldu diyorlar, 20 senede bulayım artık" ifadelerini kullandı.