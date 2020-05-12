Acun Ilıcalı ve Survivor ekibi Türkiye'ye dönüyor! KYK yurdunda karantinaya alınacaklar
'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Acun Ilıcalı ve ekibi, THY'ye ait uçakla İstanbul'a döndükten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında KYK yurdunda 14 gün karantinaya alınacak.
Koronavirüsle salgınıya mücadele kapsamında yurt dışında bulunan ve ülkeye dönmek isteyen vatandaşlar için harekete geçen Türkiye, bugüne kadar 110 ülkeden sayısız uçuş gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla vatandaşların ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için başlatılan ikinci tahliye operasyonu sürüyor.
Acun ve ekibi dönüyor
Yurt dışından yapılan tahliyeler kapsamında ünlü programcı Acun Ilıcalı ve ekibi de Türkiye'ye dönüyor.
THY uçağı, 14 Mayıs'ta İstanbul'a iniş yapacak
"Survivor 2020" yarışmasının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Ilıcalı ve ekibi ile bölgedeki vatandaşları tahliye edecek THY uçağı, 14 Mayıs'ta İstanbul'a iniş yapacak.