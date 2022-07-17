Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı arasında nafaka krizi çıktı! Kimseye aldırış etmeden kavga ettiler
2018 yılında bir yıllık evliliklerini bitiren ve dokuz yaşında Melisa adında kızları bulunan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Bodrum'da bir mekanda herkesin içinde kavga etti. Kimseye aldırmadan kavga eden eski aşıkların fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
2013 yılında kızları Melisa'yı kucaklarına alan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı çifti 2017'de evlenmişlerdi. Bir yıllık evliliklerinden sonra 2018 yılında boşanan ikili arasında nafaka krizi çıktı.
Mısırlı iş adamı eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştığı iddiaları ile gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı ve Acun Medya sahibi Acun Ilıcalı'nın bir süredir kızları Melisa'nın velayeti ve nafaka yüzünden anlaşamadığı biliniyordu.
Muğla'nın en sevilen tatil beldesi Bodrum'da çekilen bir görüntü sonrası eski eşlerin herkesin önünde kavga ettiğine dair iddiaları beraberinde getirdi.
İddiaya göre, Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı olan bir restoranda Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı karşı karşıya geldi. İkilinin kavga ettiği öne sürülen fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.