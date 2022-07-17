BIST 2.382
DOLAR 17,40
EURO 17,55
ALTIN 955,87

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı arasında nafaka krizi çıktı! Kimseye aldırış etmeden kavga ettiler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı arasında nafaka krizi çıktı! Kimseye aldırış etmeden kavga ettiler

2018 yılında bir yıllık evliliklerini bitiren ve dokuz yaşında Melisa adında kızları bulunan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Bodrum'da bir mekanda herkesin içinde kavga etti. Kimseye aldırmadan kavga eden eski aşıkların fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı arasında nafaka krizi çıktı! Kimseye aldırış etmeden kavga ettiler

2013 yılında kızları Melisa'yı kucaklarına alan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı çifti 2017'de evlenmişlerdi. Bir yıllık evliliklerinden sonra 2018 yılında boşanan ikili arasında nafaka krizi çıktı.

19
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı arasında nafaka krizi çıktı! Kimseye aldırış etmeden kavga ettiler

Mısırlı iş adamı eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştığı iddiaları ile gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı ve Acun Medya sahibi Acun Ilıcalı'nın bir süredir kızları Melisa'nın velayeti ve nafaka yüzünden anlaşamadığı biliniyordu.

29
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı arasında nafaka krizi çıktı! Kimseye aldırış etmeden kavga ettiler

Muğla'nın en sevilen tatil beldesi Bodrum'da çekilen bir görüntü sonrası eski eşlerin herkesin önünde kavga ettiğine dair iddiaları beraberinde getirdi.

39
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı arasında nafaka krizi çıktı! Kimseye aldırış etmeden kavga ettiler

İddiaya göre, Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı olan bir restoranda Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı karşı karşıya geldi. İkilinin kavga ettiği öne sürülen fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

49