Acun Ilıcalı ve Nazlı Çelik'ten Fenerbahçe için bomba destek

Acun Ilıcalı büyük destek olmuştu: Bilindiği gibi Fenerbahçe taraftarı olan televizyoncu Acun Ilıcalı, 2 gün boyunca FB TV ve TV8 ortak yayında gerçekleşen programlarda Fener Ol kampanyasına büyük destek olmuştu. 2 günlük forma satışı ve SMS'lerle 57 milyon TL toplandı. 123 bin forma satılırken; 950 bin SMS atıldı. 1 formanın bedeli 300 TL, 1 sms ise 20 lira.