Acun Ilıcalı ve Nazlı Çelik'ten Fenerbahçe için bomba destek
Fenerbahçe'nin Fener Ol WinWin Kampanyası 28 Mayıs Salı günü Nazlı Çelik’in sunumuyla Star TV’de. Ayrıca Acun Ilıcalı da bir program sunacak.
Sezon başında maddi sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, 4 Nisan'da kulübe mali destek sağlamak amacıyla 'Fener Ol' kampanyası başlatmıştı. Kampanya için kritik Mayıs ayının son günlerine gelinirken sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Nazlı Çelik sunacak: Fenerbahçe'nin Fener Ol ve WinWin Kampanyası 28 Mayıs Salı günü Nazlı Çelik’in sunumuyla Star TV’de olacak. Nazlı Çelik'in sunumuyla gerçekleşecek programda büyük bir gelirin elde edilmesi bekleniyor.
Acun'dan bir program daha: Fenerbahçe'ye büyük bir destek veren Acun Ilıcalı da 30 Mayıs Perşembe günü TV8'de bir sunum daha gerçekleştirecek.
Acun Ilıcalı büyük destek olmuştu: Bilindiği gibi Fenerbahçe taraftarı olan televizyoncu Acun Ilıcalı, 2 gün boyunca FB TV ve TV8 ortak yayında gerçekleşen programlarda Fener Ol kampanyasına büyük destek olmuştu. 2 günlük forma satışı ve SMS'lerle 57 milyon TL toplandı. 123 bin forma satılırken; 950 bin SMS atıldı. 1 formanın bedeli 300 TL, 1 sms ise 20 lira.