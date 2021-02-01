Acun Ilıcalı ve Müge Anlı zirve için kapıştı! Neslihan Atagül hastalığıyla gündem oldu
Habermetre, ocak ayında en çok habere konu olan isimleri derledi. Acun Ilıcalı ve Müge Anlı zirve için kapıştı.
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, ocak ayında en çok habere konu olan ünlü isimleri açıkladı. 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2021 Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimlerin listesindeki zirveyi Müge Anlı ve Acun Ilıcalı zorladı.
Habermetre'nin açıkladığı raporda; ocak ayında yeni platformu Exxen'i izleyicisiyle buluşturan Acun Ilıcalı 9 bin 539 habere konu olarak listenin zirvesine yerleşti.
Listenin 2. sırasında canlı yayında kayıpları bulan ve cinayetleri aydınlatmaya çalışan Müge Anlı 3 bin 983 haberle yer aldı.
Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan Neslihan Atagül, 2 bin 954 haberle listenin 3. sırasına yerleşti.