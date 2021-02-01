Acun Ilıcalı ve Müge Anlı zirve için kapıştı! Neslihan Atagül hastalığıyla gündem oldu

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, ocak ayında en çok habere konu olan ünlü isimleri açıkladı. 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2021 Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimlerin listesindeki zirveyi Müge Anlı ve Acun Ilıcalı zorladı.