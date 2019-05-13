Acun Ilıcalı ve Cem Yılmaz'ın katıldığı Fenerbahçe 'WinWin' kampanyasında ne kadar toplandı
Acun Ilıcalı'nın ''Fenerbahçe Winwin'' kampanyası ve programının ilki Cem Yılmaz ve Ali Koç'un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Program süresinde 750 bin SMS atılıp, 55 bin forma satışı yapıldığı açıklandı.
Fenerbahçe, Win Win kampanyasında bir araya geldi. Fenerbahçe, TV8 ve FBTV'de gerçekleştirilen ortak yayınla destek kampanyası düzenledi.
115
55 bin forma satışı gerçekleştirildi: Acun Ilıcalı'nın sunduğu gecede Cem Yılmaz, Ali Koç ve ünlü isimlerin yer aldığı kampanyada 750 bin SMS atılırken 55 bin forma satışı gerçekleştirildi.
215
Ünlü isimler telefonlara yanıt verdi: Fenerbahçe’nin destek kampanyası "Win Win" büyük ses getirdi. Cem Yılmaz'ın konuk olduğu programda Ezgi Mola, Merve Özbey, Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk taraftarların telefonlarına yanıt verdi.
315
500 kişiye özel gösteri: Ünlü komedyen Cem Yılmaz kampanyaya katılan 1500 kişiye özel bir gösteri düzenleyeceğini açıkladı.
415