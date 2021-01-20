Acun Ilıcalı 'Üzüldüm' diyerek açıkladı Survivor'dan bakın kim ayrıldı
Survivor 2021'in dün akşam yayımlanan bölümüyle adadan bir kişi ayrıldı. Elenen isim giderken öyle sözler söyledi ki ağızlar açık kaldı.
Survivor 2021, dün akşam 9. yeni bölümüyle ekrana geldi. Survivor 2021 yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler arasında ödül oyunu oynandı. Oyunda skor 9-9'a gelinde bayrak yarışı yapıldı. Zorlu mücadelenin sonunda kazanan ise ünlüler oldu. Ödülün tadını çıkaran yarışmacılar, sosisli sandviçin sahibi oldu.
Survivor'ın ikinci haftasında ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununda eşitlik sağladı. İki takım da birer kez dokunulmazlığı kaybedince ada konseyinde ünlüler ve gönüllüler için SMS halk oylaması yapıldı.
Acun Ilıcalı konseyde oylama sonuçlarını açıkladı. Ünlülerde SMS oylamasında en fazla oyu alan yarışmacı İsmail Balaban olurken, gönüllülerde SMS birincisi ise Poyraz oldu.
Survivor 2021'de eleme kalan İlayda, Öykü Çelik, Dora ve Sancakay arasında en az oyu alan isim yarışmaya veda etti.