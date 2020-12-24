Acun Ilıcalı üçüncü kez Variety'nin 'En Etkili 500 İş İnsanı' listesinde
Dünyaca ünlü Variety dergisi, global medya sektörünün 'En Etkili 500 İş İnsanı' listesine üçüncü kez Acun Ilıcalı'yı dahil etti.
2020 yılında, televizyon, müzik, sinema ve teknoloji gibi tüm eğlence sektöründe en başarılı olmuş isimlerin yer aldığı 'En Etkili 500 İş İnsanı' listesine, Türkiye’den Acun Ilıcalı girdi.
Yıllık olarak belirlenen ve dördüncüsü açıklanan listede; 341 ABD’li, 40 İngiliz, 12 Çinli, 11 Fransız, 10 İtalyan, 9 Kanadalı, 8 Hintli, 6 İspanyol ve birçok ulustan medya sektörünün zirvesindeki isimler yer buldu.
Amazon kurucusu The Walt Disney CEO’su Robert Chapek, Jeff Bezos, Netflix kurucusu Reed Hastings ve Oprah Winfrey gibi dünyaca ünlü isimlerin bulunduğu listeye, Türkiye’den giren isim Acun Ilıcalı oldu.
TV8 kanalının sahibi, yıllık olarak belirlenen global medya sektörünün 'En Etkili 500 İş İnsanı' listesinde, 2018 ve 2019 yıllarından sonra üçüncü kez yer aldı.