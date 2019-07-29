Acun Ilıcalı twitiyle yerin dibine sokmuştu! Seren Serengil dava açıyor

Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımı üzerine Seren Serengil'in ne diyeceği merak konusu iken beklenen hamle Serengil'den geldi. Şu sıralar, çocuk sahibi olmak için tedavi gören Seren Serengil, kendisi bir yorum yapmasa da avukatının basın açıklaması sayesinde bir açıklamada bulundu.