Acun Ilıcalı twitiyle yerin dibine sokmuştu! Seren Serengil dava açıyor
TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın Seren Serengil hakkındaki söylemlerinden sonra yeni gelişmeler var. Seren Serengil, karalama yapma suçundan Acun Ilıcalı'ya dava açmaya hazırlanıyor.
TV8 Ekranlarında yayınlanan Seray Sever ve Hakan Hatipoğlu'nun sunduğu ''Gel Yazın Konuşalım'' adlı magazin programında Seray Sever'in söylediği, ''Fasulye pahalı! Pahalıysa pahalı ne yapacaksın fasulye yemeyeceksin o zaman ucuz sebze yiyeceksin'' söylemlerini sert bir dille eleştirerek medya patronu Acun Ilıcalı'ya da göndermede bulunan Seren Serengil'e cevap Acun Ilıcalı'dan gelmişti.
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bir paylaşım ile Seren Serengil'in TV8 kanalında çalışmak istediğini reddedilince ise karalamaya başladığını belirten şu cümleyi paylaşmıştı: ''Seren Serengil'in kanalımızı karalamaya çalışmasındaki sebep kanalımızda çalışmak istemesi ve reddedilmesi olabilir mi acaba? :)''
Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımı üzerine Seren Serengil'in ne diyeceği merak konusu iken beklenen hamle Serengil'den geldi. Şu sıralar, çocuk sahibi olmak için tedavi gören Seren Serengil, kendisi bir yorum yapmasa da avukatının basın açıklaması sayesinde bir açıklamada bulundu.
Seren Serengil'in avukatının yaptığı açıklamada, Serengil'in hiçbir şekilde TV8'den bir iş beklemediğini söylenirken Ilıcalı'nın bunu ispat etmesi istendi. Aynı zamanda yapılan açıklamada ''Kişilik haklarının ihlali ve kişi hakkında karalama kampanyası yapma'' gibi suçlamalardan dolayı Acun Ilıcalı hakkında gerekli hukuki sürecin başlatılacağı duyuruldu.