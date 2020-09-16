Acun Ilıcalı TV8'i satacak mı 'baskı altındayım' dedi 125 milyonluk villasını da sattı

Ilıcalı'ya Işık ilk olarak, TV8 kanalı üzerine dedikodular olduğunu, kanalın satılık olduğunun konuşulduğunu belirtti. Ilıcalı, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Talibimizin olması çok mutluluk verici bir olay. Satılık mıyız, değiliz. Ama doğru yatırım görürsek, tamamını satalım gidelim değil. TV8 benim hayallerimi gerçekleştirdiğim bir alan onu da kaybetmek istemiyorum.''