Acun Ilıcalı 'terbiyesiz' deyip çıkıştı Şehrazat cevabını verdi kavga giderek büyüyor
Acun Ilıcalı ve beste, söz yazarı Şehrazat arasındaki sular durulmuyor. Ilıcalı, mahkeme açacağını duyurdu Şehrazat, yine demediğini bırakmadı.
Beste ve söz yazarı Şehrazat ile Acun Ilıcalı birkaç gündür sosyal medya üzerinden atışmaya devam ediyor. Ilıcalı'nın Survivor yarışmasını gerçekleştirdiği Dominik Cumhuriyeti'ne uçmak için 99.5 milyon TL'ye yeni bir uçak satın alması tartışmanın çıkış noktası oldu.
Şehrazat Acun Ilıcalı'nın yeni uçak satın almasına dair Twitter üzerinden Ilıcalı'yı 'emek hırsızlığı' ile suçlarken, "Uçağını almadan bizim şu telifleri ödeseydi terbiyesiz. Haramı zıkkım olsun" dedi.
Şehrazat, yaptığı diğer paylaşımda ise, "Aldığın uçakta en azından benim hiç gözüm yok! İstersen 1000 tane uçak al ancak önce teliflerimizi öde. Hak yeme! Kursağına yapışır Acun Ilıcalı. Senin yaşın kadar benim kariyerim! Hiç utanma yok demi" ifadelerini kullandı.
Gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozan Acun Ilıcalı, "Bizden haksız bedel talep edip istediğini alamayınca hakaret yolunu seçen bu terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz. Tazminatı ise işitme engelli miniklerimiz için kullanacağız" sözleriyle tepkisini dile getirdi.