Acun Ilıcalı teknesinde ünlüleri ağırladı! Dedikodular yayılmaya başladı!
Medya patronu Acun Ilıcalı, çok konuşulan hız teknesinde ünlüleri ağırladı. Çeşme açıklarından paylaştığı fotoğraf, sosyal medyayı salladı.
Şeyma Subaşı ile sürpriz bir şekilde boşanan ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, bir süredir tatil için Çeşme açıklarında sürat teknesiyle yazın tadını çıkarıyor. Subaşı ile evliliğini sonlandırdıktan sonra adı sıklıkla aşk dedikodularına karışan Ilıcalı, 20 yaşındaki Çağla Ayça Altunkaya ile de teknesinde görüntülenmişti.
Acun ılıcalı, bu kez teknesinde birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafta teknesinde Hande Erçel ve sevgilisi Murat Dalkılıç ile eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın olduğu görüldü.
Acun Ilıcalı'nın tekne turunda bir detay da takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can'ın verdiği samimi pozu gören takipçileri, "Damla ve Murat sevgili mi?" yorumlarını yaptı.