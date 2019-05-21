Acun Ilıcalı tek tek açıkladı! İşte Survivor'a gidecek olan efsane isimler

Son olarak dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Nusret'i Survivor'a davet eden Acun Ilıcalı, Türkiye-Yunanistan formatından ziyade çok farklı projelerle Survivor yarışmasını devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde yarışmada iz bırakmış kişileri adaya davet edeceğini açıklayan Ilıcalı, bugün o sürpriz isimleri paylaştı.