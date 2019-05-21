Acun Ilıcalı tek tek açıkladı! İşte Survivor'a gidecek olan efsane isimler
Survivor'ın geçtiğimiz bölümlerinde eski yarışmacıları Dominik'e davet edeceğini açıklayan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından 6 yarışmacının isimlerini duyurdu.
Son olarak dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Nusret'i Survivor'a davet eden Acun Ilıcalı, Türkiye-Yunanistan formatından ziyade çok farklı projelerle Survivor yarışmasını devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde yarışmada iz bırakmış kişileri adaya davet edeceğini açıklayan Ilıcalı, bugün o sürpriz isimleri paylaştı.
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Ada konseyinde yarışmacılara ipuçları veren Ilıcalı, adaya gelecek 6 isimden ikisini Nagihan Karadere ve Ogeday Girişken olarak önceden duyurmuştu. Geriye kalan 4 isim merak edilirken, Acun Ilıcalı Instagram hesabının story kısmından, "İşte Survivor'a bir süreliğine tekrar gidecek olan özlediğimiz yarışmacılarımız" diyerek şu isimleri paylaştı:
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Damla Can - Adem Kılıççı
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Çağan Atakan Arslan - Hakan Hatipoğlu
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