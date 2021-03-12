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Acun Ilıcalı Survivor'dan gitmesini istedi Çağrı Atakan bakın ne karar verdi

Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın üzerine yürüyen Çağrı Atakan kararını verdi. Acun Ilıcalı Survivor'dan gitmesini istemişti.

Acun Ilıcalı Survivor'dan gitmesini istedi Çağrı Atakan bakın ne karar verdi

Geçtiğimiz günlerde Survivor'da büyük bir kavga yaşandı. Yarışma esnasında Survivor'ın asabi yarışmacısı olarak tanınan Çağrı Atakan, Steven'a sinirlendi. Steven'ın üzerine yürümeye çalışan Çağrı'yı Survivor sunucusu Murat Ceylan durdurmak istedi.

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Acun Ilıcalı Survivor'dan gitmesini istedi Çağrı Atakan bakın ne karar verdi

O esnada öfkesini Murat Ceylan'a çeviren Çağrı Atakan, Survivor sunucusun üzerine yürümeye çalıştı. Çağrı'yı takım arkadaşları durdurmak istese de başarılı olamadı ardından Çağrı, yarışma alanını terk etti. 

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Acun Ilıcalı Survivor'dan gitmesini istedi Çağrı Atakan bakın ne karar verdi

Yaşanan gerilimin ardından açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum. Şimdi bize kararını söyle" demişti. Ilıcalı'nın sözlerinin ardından gözyaşlarına boğulan Çağrı, ise 1 hafta süre istedi.

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Acun Ilıcalı Survivor'dan gitmesini istedi Çağrı Atakan bakın ne karar verdi

Çağrı, gözyaşları içinde şu ifadeleri kullandı:

"O gece pişmanlığımı dile getiremedim. Buraya gelmeden Türkiye'nin en çok izlenen dizisi, Çukur ailesini bıraktım. Buraya gelirken ikinci hedefim Acun Medya ailesinin bir parçası olabilmeyi hedefliyordum. Birinci hedefim ise annemdi. Annemi gururlandırabilmek onu üzmemek istiyordum."

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