Acun Ilıcalı Survivor'dan gitmesini istedi Çağrı Atakan bakın ne karar verdi

Çağrı, gözyaşları içinde şu ifadeleri kullandı:

"O gece pişmanlığımı dile getiremedim. Buraya gelmeden Türkiye'nin en çok izlenen dizisi, Çukur ailesini bıraktım. Buraya gelirken ikinci hedefim Acun Medya ailesinin bir parçası olabilmeyi hedefliyordum. Birinci hedefim ise annemdi. Annemi gururlandırabilmek onu üzmemek istiyordum."