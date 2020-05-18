Acun Ilıcalı Survivor'da Ersin Korkut'un acısını reyting malzemesi yapmadı
Acun Ilıcalı, bir sosyal medya canlı yayınında Ersin Korkut'un köpeğini kaybetmesi hakkında açıklamalar yaptı. Survivor yayınında dile getirmemişti.
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen, Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor'da Ersin Korkut, Dominik'e gelmesinin üzerinden çok kısa bir süre geçmişken köpeği Mess'i kaybetti. Acun Ilıcalı ise uzun bir süre bu kötü haberi Korkut'a söyleyemedi.
Ersin Korkut'un Survivor'dan elenmesiyle ise akrabası olan ünlü isim Yılmaz Erdoğan, acı haberi Korkut'a söyledi. Fakat Ilıcalı, bu itirafın Survivor çekimleri esnasında olmaması için özen gösterdi. Acun Ilıcalı, bu konu hakkında Ahmet Ercanlar'ın canlı yayınına katılarak açıklama yaptı.
Acun Ilıcalı, duruma dair fikirlerini şu sözlerle dile getirdi:
"Seyircilerimizi bizi yıllardır takip ediyor zaten. Reyting matematiği için değerleri hiçe saymam. Ben hayatım boyunca insanları üzmemeye çalışan biriyim.''
''Buradaki konu şu: Ben reyting mekanizmasından yayına çıkmadım. Ben yayına kendim olarak yayına çıktıktan sonra reytinge ulaştım. Ben insanlara kendi samimiyetimi kabul ettirdim ve evlere girebildim. O iletişimi kurabildim.''