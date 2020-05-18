Acun Ilıcalı Survivor'da Ersin Korkut'un acısını reyting malzemesi yapmadı

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen, Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor'da Ersin Korkut, Dominik'e gelmesinin üzerinden çok kısa bir süre geçmişken köpeği Mess'i kaybetti. Acun Ilıcalı ise uzun bir süre bu kötü haberi Korkut'a söyleyemedi.