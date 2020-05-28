Acun Ilıcalı Survivor'da Ersin Korkut'a Kürtçe'yi yasakladı iddiası! Hainlerinin provokasyonu

Acun ılıcalı, Survivor yarışmasının en dikkat çeken yarışmacısı Ersin Korkut'un annesi ile Kürtçe konuşmasına izin vermediği ve bu sebeple Survivor'dan elediği iddiaları için adeta ateş püskürdü. Hiçbir zaman dil, din ve ırk konularında ayrımcılık yapmadığını belirten Acun Ilıcalı, "Bizi birbirimize düşürmek için art niyetliler hep bir provokasyon yaptı. Bu da işte bu konuda bir provokasyon. Ancak vicdansızların vatan hainlerinin aslında yapacağı provokasyonlar bunlar" dedi.