Acun Ilıcalı Survivor'da dünya rekorunu kırdı! Instagram canlı yayın rekoru geldi
25 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelen Survivor'da karaoke yarışması düzenlendi. Survivor'da bir dünya rekoru kırmak isteyen Acun Ilıcalı, ünlüler ve gönüllüler yarışmacılarının Instagram canlı yayını, dakikalar içinde 3 milyon kişinin izlemesiyle dünya rekoru kırıldı.
Survivor 2020'nin bayrama özel yayınları TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dün ekranlara gelen 87. bölümde yarışmacılar arasında karaoke gecesi yaşandı. Hünerlerin gösterildiği şarkı yarışmasında, yarışmacılar bu sefer sahnede performanslarını sergilediler.
"Karaoke yarışmasını kim kazandı?": Survivor'da bayram özel bölümünde ünlüler ile gönüllüler yarışmacıları, karaoke yarışmasında karşı karşıya geldiler. Yarışmacıların performansları, Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabı üzerinden değerlendirildi.
Buradan verilen oylar sonrasında ise Survivor şarkı yarışmasını kazanan ise Acun Ilıcalı tarafından canlı yayında açıklandı. Şarkı yarışması sonuncu Yunus Emre, bir öncesinde Evrim, sondan üçüncü de Sercan oldu.
"Seneye Survivor'a misafir olacak": Survivor'da karaoke şarkı yarışması birincisi Cemal Can oldu. İkinci ise Ardahan oldu. Survivor 2020 şarkı yarışmasını kazanan gelecek seneye Survivor'da misafir olarak ağırlanacak.