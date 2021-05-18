Acun Ilıcalı Survivor'da Aleyna Kalaycıoğlu'nun engelli kardeşi için bakın ne yaptı

Geçtiğimiz günlerde Survivor yarışmasında Acun Ilıcalı, büyük bir sürpriz patlattı. Ilıcalı, her bir Survivor yarışmacısının ailesinden bir kişiyi Dominik'e getirdi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise annesini ve engelli kardeşini Cansu Kalaycıoğlu'nu Dominik'te ağırladı.