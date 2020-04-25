Acun Ilıcalı Survivor yarışmacılarıyla iddiaya girdi ödül oyununu bakın kim kazandı

Evrim'in teklifini kabul eden AcunIlıcalı ise oldukça özgüvenli olarak şunları söyledi:

"Gerçekten hiç bir şansınız yok. Ben de takımıma prodüksiyondan voleybol oynamayı bile bir kız arkadaşımızı alacağım. Eli top tutsa yeter. Ama bu üçlünün bize karşı hiç bir şansı yok. Bizi tutanlar eğer kazanırsak aynı ödülü alacaklar. Siz kazanırsanız sizi destekleyenler ise 2 katı ödül alacak. 2 defa yemek yiyecekler ayrı günlerde."