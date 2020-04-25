Acun Ilıcalı Survivor yarışmacılarıyla iddiaya girdi ödül oyununu bakın kim kazandı
Survivor 2020'de Acun Medya ve Survivor yarışmacılarının voleybol maçı seneye damga vuran oyunlardan oldu. Acun Ilıcalı'ya karşı yenilen Survivor yarışmacıları yeni bir iddiaya girdi.
Koronavirüs salgını, Survivor çekimleri için Dominik'te kalan Acun Ilıcalı'yı mahsur etti. Ilıcalı, Türkiye'ye gelemeyince Survivor yarışmacılarıyla daha çok vakit geçirir oldu. Geçtiğimiz günlerde de Acun Medya ve Survivor yarışmacıları olarak iki takım halinde voleybol maçı oynandı. Survivor yarışmacıları maçı kaybedince yenilgiye doymayan pehlivan misali yeni bir oyun istediler.
Survivor'ın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde voleybol maçından bahseden Ilıcalı, yarışmacılarla yeniden iddia girmek istedi. Eski voleybolcu olan Nisa'nın "Biz Evrim ile aynı takımda size karşı oynasaydım farklı bir şeyler olurdu" sözü üzerine Ilıcalı yeni maç yapma teklifinde bulundu. Yine eski voleybolcu olan Evrim de takımını açıklayarak, " Nisa, ben ve Sercan'dan oluşsun takımımız. Yedek olarak da Barış'ın olmasını istiyorum" dedi.
Evrim'in teklifini kabul eden AcunIlıcalı ise oldukça özgüvenli olarak şunları söyledi:
"Gerçekten hiç bir şansınız yok. Ben de takımıma prodüksiyondan voleybol oynamayı bile bir kız arkadaşımızı alacağım. Eli top tutsa yeter. Ama bu üçlünün bize karşı hiç bir şansı yok. Bizi tutanlar eğer kazanırsak aynı ödülü alacaklar. Siz kazanırsanız sizi destekleyenler ise 2 katı ödül alacak. 2 defa yemek yiyecekler ayrı günlerde."
Acun'un sözleri üzerine ise Cemal Can, "Ben sizi destekleyeceğim. Geçen oyunda o tarafta nasıl oldum. Sonradan ben de şaşırdım."