Acun Ilıcalı Survivor sonrası topa giriyor! Fortuna Sittard ile ilgili son gelişme
TV8 Patronu Acun Ilıcalı'nın satın almak için bir süredir görüşmeler gerçekleştrdiği Fortuna Sittard cephesinden çarpıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Acun Ilıcalı'nın satın almak istediği ve görüşmelerini sürdürdüğü Hollanda Kulübü Fortuna Sittard'da başkan Işıtan Gün, yeni açıklamalar yaptı. Ilıcalı, konu hakkında en son "Fortuna Sittard ile anlaşma aşamasındayım, her şey sorunsuz sona ererse, genç futbolcuları Türkiye'de ve dünyada keşfedip dünya futboluna kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullamıştı. İşte Fortuna Sittard ile ilgili son gelişme...
Sercan'ı düşünsene
Ayrıca Sercan Yıldırım'ın Survivor'dan sonra Fortuna Sittard'a transfer olabileceği yönündeki haberlere ise Acun Ilıcalı'dan "Sercan futbolcu olarak en verimli yaşında ve şovunu yapacak yaşta. Mesela Fortuna Sittard'a iyi bir Sercan Yıldırım düşünsene. Topu alıp gidiyor. Hollanda seyircisi tribünde. Olur olmaz ayrı bir şey" şeklinde yanıt gelmişti.
Yeşil ışık
Mevcut başkan Işıtan Gün, "Biz kendimizce bir başarı hikayesi yazdık. Acun Ilıcalı bugüne kadar girdiği hiçbir işte başarısız olmamış. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bizim bir oyuncu politikamız var. Her türlü fikri değerlendiririz. Kulüp adına faydalı olacaksa her türlü fikre açığız." sözleriyle yeşil ışık yakmıştı.
Herkese kolay geliyor ama...
Işıtan Gün, bugünkü açıklamasında ise Acun Ilıcalı ile yapılan son görüşmenin detayını, 6 milyon Euro'luk hamleyi ve Borussia Dortmund detayını anlattı. Fanatik'te yer alan röportaj şöyle;
Herkese çok kolay geliyor. Kulüp alayım yöneteyim diye düşünüyor. Ama bu işler hiç kolay değil. 3. Lig'den, 4 Lig'den de kulüp alsan neticede bunların hepsi birer camia. Hepsinin yüzlerce yıllık tarihi olan kurumlar. İçinde kendi kültürleri ve dinamikleri olan kurumlar. Dışarıdan gelen birinin onları yeni bir kültüre adapte etmesi çok mesai isteyen bir iş. Bu işin sadece mali kısmı değil, spor yönetimi sonuçta insan işi. İnsanlara güven verme, insanları ikna etme, insanlara doğru yaptığın şeyleri doğru anlatma. Öyle tepeden geldin şu şöyle olsun bu şöyle olsun gibi bir durum söz konusu olmuyor. Çok ülkede bunun çok kötü giden bunun bir çok örneği var. İğneyle kuyu kazmak gibi bir şey.