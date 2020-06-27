Acun Ilıcalı Survivor sonrası topa giriyor! Fortuna Sittard ile ilgili son gelişme

Herkese kolay geliyor ama...

Işıtan Gün, bugünkü açıklamasında ise Acun Ilıcalı ile yapılan son görüşmenin detayını, 6 milyon Euro'luk hamleyi ve Borussia Dortmund detayını anlattı. Fanatik'te yer alan röportaj şöyle;

Herkese çok kolay geliyor. Kulüp alayım yöneteyim diye düşünüyor. Ama bu işler hiç kolay değil. 3. Lig'den, 4 Lig'den de kulüp alsan neticede bunların hepsi birer camia. Hepsinin yüzlerce yıllık tarihi olan kurumlar. İçinde kendi kültürleri ve dinamikleri olan kurumlar. Dışarıdan gelen birinin onları yeni bir kültüre adapte etmesi çok mesai isteyen bir iş. Bu işin sadece mali kısmı değil, spor yönetimi sonuçta insan işi. İnsanlara güven verme, insanları ikna etme, insanlara doğru yaptığın şeyleri doğru anlatma. Öyle tepeden geldin şu şöyle olsun bu şöyle olsun gibi bir durum söz konusu olmuyor. Çok ülkede bunun çok kötü giden bunun bir çok örneği var. İğneyle kuyu kazmak gibi bir şey.