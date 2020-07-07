Acun Ilıcalı Survivor final haftası için dünyada bir ilki gerçekleştirecek bakın neler anlattı
Survivor 2020'nin dün akşam yayımlanan yeni bölümünde Acun Ilıcalı, büyük final için "Dünyada bir ilki yapacağız" deyip ipuçları verdi.
Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. 14 Temmuz'da büyük final yapacak olan Survivor hakkında detaylar veren Ilıcalı, final haftasında neler yapacaklarından bahsetti. Finale kalmak için yarışmacılar mücadele verirken Acun Ilıcalı "Hiçbir Survivor'da, hiçbir zaman yapılmamış bir şeyi ilk defa biz yapacağız. Bu dünyada da bir ilk olacak" dedi.
Acun Ilıcalı yarışmacıları heyecanlandıran sözlerine şu şekilde devam etti:
"Survivor tarihinde bir ilki açılıyorum dedi ve bunu son dörde kalanlar yaşayacağını belirtti. Dominik'teki oyun canlı olarak yayınlanacak. Son dört yarışmacı yarışırken tüm Türkiye bu oyunu canlı olarak izleyecek. Ve oyundan sonraki konseyde canlı olacak. Yani müthiş iki gün sizi bekliyor.
Canlı yayınlanan oyun çekeceğiz. Birinci gün yayınlandıktan sonra ikinci gün de oyun ve konseyler de canlı yayınlanacak. Canlı yayınlı eleme olacak. Üç yarışmacı kalacak. Kalan üç yarışmacı, biri elendikten sonra, yüzleşme dediğimiz konseye çıkacak. Bu konseyde, bu üç yarışmacı, yapılacak bağlantı ile eski yarışmacılarla buluşacak. Bu 3 yarışmacının oylamasının yaşanacağı bu geceden sonra bir canlı yayında iki finalisti ortaya çıkacak"
''İki yarışmacı ortaya çıktıktan sonra 2 yarışmacı benimle birlikte gece uçağa binecek. Ve 13'ü akşamı Türkiye'de olacak. Büyük finale doğru yola çıkacağız. Bundan sonra sizi neler bekliyor?''