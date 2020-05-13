Acun Ilıcalı Survivor ekibi ve kendisi hakkındaki iddiayı işte böyle yalanladı

TV8 ekranlarının en sevilen ve en çok izlenen yarışması Survivor'ın çekimleri esnasında koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılmaya başlayınca hem Acun Ilıcalı, hem Survivor yarışmacıları hem de Survivor çalışanları Dominik Cumhuriyeti'nden ayrılamaz hale geldi.