Acun Ilıcalı Survivor ekibi ve kendisi hakkındaki iddiayı işte böyle yalanladı
Acun Ilıcalı ve Survivor ekibinin Dominik'ten döneceği ve KYK yurdunda karantinaya alınacakları iddiaları hakkında Ilıcalı, açıklama yaptı.
TV8 ekranlarının en sevilen ve en çok izlenen yarışması Survivor'ın çekimleri esnasında koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılmaya başlayınca hem Acun Ilıcalı, hem Survivor yarışmacıları hem de Survivor çalışanları Dominik Cumhuriyeti'nden ayrılamaz hale geldi.
Dün ise AA'dan geçen habere göre, Survivor 2020 yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı ve ekibin bir kısmı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla 14 Mayıs'ta İstanbul'a geleceği haberi yayıldı.
Türkiye'ye gelecek olan Acun Ilıcalı ve Survivor ekibinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 14 gün karantinada tutulacağı da iddia edildi. Çıkan bu haberleri Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden yalanladı.
Acun Ilıcalı, Twitter hesabından Türkiye'ye döneceği iddialara ilişkin şunları yazdı: