Acun Ilıcalı Survivor birleşme partisinde Hadise'yi ifşa etti sevgilisinden bağlandı

TV8 ekranlarında reyting rekorları kıran Survivor'da dün akşam parti vardı. Gönüllüler ve Ünlüler takımlarının birleşmesi eğlenceli bir partiyle kutlandı. Koronavirüs salgınından dolayı giriş ve çıkışların kapatıldığı Dominik'te kimseyi ağırlayamayan Acun Ilıcalı birçok ünlüyle görüntülü telefon konuşması yaptı.