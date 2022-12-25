Acun Ilıcalı Survivor 2023 kadrosuna giren iki yeni ismi daha açıkladı! Survivor 2023'te kimler yarışacak?

TV8'in fenomen yarışması Survivor 2023 için geri sayım başladı. Bu sezon kadroya katılan isimler Acun Ilıcalı tarafından bir bir açıklanmaya devam ediyor. Bugüne kadar Zeynep Alkan, Ümit Erdim, MErdan Mardini gibi isimlerin girdiği Survivor 2023 kadrosuna iki yeni isim daha katıldı. Survivor'da bu yıl; fizik, denge ve dayanıklılık değil de akıl ön planda olacak. Survivor 2023 kadrosuna şimdiye kadar hangi isimler katıldı?.. Acun Ilıcalı'nın bugün açıkladığı 2 sürpriz isim kim?.. İşte ayrıntılar...