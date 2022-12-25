Acun Ilıcalı Survivor 2023 kadrosuna giren iki yeni ismi daha açıkladı! Survivor 2023'te kimler yarışacak?
Survivor yeni sezon yarışmacıları belli olmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, son olarak Survivor 2023'te yarışacak iki ismi daha açıkladı. Peki Survivor kadrosuna şimdiye kadar kimler girdi? Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı'dan flaş açıklamalar...
TV8'in fenomen yarışması Survivor 2023 için geri sayım başladı. Bu sezon kadroya katılan isimler Acun Ilıcalı tarafından bir bir açıklanmaya devam ediyor. Bugüne kadar Zeynep Alkan, Ümit Erdim, MErdan Mardini gibi isimlerin girdiği Survivor 2023 kadrosuna iki yeni isim daha katıldı. Survivor'da bu yıl; fizik, denge ve dayanıklılık değil de akıl ön planda olacak. Survivor 2023 kadrosuna şimdiye kadar hangi isimler katıldı?.. Acun Ilıcalı'nın bugün açıkladığı 2 sürpriz isim kim?.. İşte ayrıntılar...
Sanat dündasının starları yarışacak
Ilıcalı'nın ilk açıkladığı isimler Murat Eken, Berdan Mardini, Ümit Erdim ve Yusuf Güney olmuştu. Ilıcalı, daha sonra yarışmaya katılacak 3 kadın yarışmacıyı açıklamıştı.
Magazin ünlüleri de kadroda!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, eski manken Seçkin Piriler ve oyuncu Cansu Tuman, 'Survivor 2023' kadrosuna dahil olanlar isimler arasında.
İki yeni isim daha açıkladı
Acun Ilıcalı son olarak Aysu Keskin ve Barış Telli'nin Survivor 2023 kadrosuna dahil olduklarını duyurdu.