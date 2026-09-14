Acun Ilıcalı: Şu anda rüyadayız

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Premier Lig’de ilk 4 maçta yenilgisiz 8 puan toplayan takımının performansını HT Spor’a değerlendirdi. Ilıcalı, teknik direktör Sergej Jakirovic’in geleceği, transfer politikası ve ligde kalma hedefini de yorumladı.

''ŞU AN TAMAMEN RÜYADAYIZ''

Premier Lig’e yükseldikten sonra kalıcı olmanın önemine dikkat çeken Ilıcalı, toplanan 8 puanın kendi beklentilerinin üzerinde olduğunu belirterek, ''Çok mutluyuz. Açıkçası hesabımızda 8 puan yoktu. Hem Chelsea hem de Manchester United ile oynayacaksınız; ikisi de Şampiyonlar Ligi takımı. Bu yüzden 8 puan bizim hesabımızda yoktu. Çocuklar çok enteresan bir performans ortaya koydu. Geçen seneden 8 oyuncumuzu oynatıyoruz. 18 transfer yaptık ama daha onları takıma sokmadık. Bu 8 oyuncumuzla şu anda rüyadayız. Eski çocuklar o kadar güzel bir enerjiyle oynadılar ki şu an tamamen rüyadayız.'' dedi.

''O YORUMLARI ÇOK OKUDUM''

Sezon öncesinde “küme düşersiniz” yorumlarının takımı motive ettiğini söyleyen Ilıcalı, ''Hayatım boyunca zorluklarla uğraştım. Başarmayı seven biriyim. Hep ‘Yapamazsınız, edemezsiniz, düşersiniz’ dediler. Bu sözler hem bizi hem de çocukları motive ediyor. ‘Bir Türk yapamaz’ lafları İngiltere’de çoktu. Önce ‘Çıkamazsınız’ dediler, çıktık. Çıktıktan sonra da ‘Yapamazsınız’ yorumlarını çok okudum. Herkes Hull City’nin düşeceğini söyledi. Biz takımı çıkarttık. Ben çocuklarla gurur duyuyorum.'' ifadelerini kullandı.

ACUN'DAN JAKIROVIC'E ÖVGÜ

Hırvat teknik direktör Sergej Jakirovic hakkında da konuşan Ilıcalı, ''Dünya üzerinde benden başka bir başkanın Jakirovic’i Championship’e getireceğini düşünmüyorum. Hocamız mükemmel bir insan. İngiltere’deki kulüp yöneticilerinin radarına girecek bir yerde değildi. Çalıştırdığı ligler Hırvatistan, Bosna ve Slovenya Ligi’ydi. Türkiye’de de Kayserispor’u çalıştırdı. Benim için Allah’ın bir lütfu. Kendisi Türkiye’ye geldi, oynattığı oyundan etkilendim.'' sözlerini sarf etti.

''OLAĞANÜSTÜ BİR TOPÇU''

Jaden Philogene ve McBurnie transferlerine de değinen Ilıcalı, oyuncu seçimlerindeki rolünü anlattı. Özellikle Belloumi’yi öven Ilıcalı, ''Olağanüstü bir topçu. Onu tavsiye ederim.'' yorumunu yaptı.

''37-38 PUANIN YETERLİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM''

Ilıcalı, ligde kalmak için gereken puan konusunda ise “Premier Lig için şu anda bir puan hesabı yapmak çok erken. Manchester City, Arsenal gibi takımlar çok puan kazanacak, aşağıdaki takımların puanları düşecek. Ama şu anda bir puan hesabı yapmam tek kelimeyle imkânsız. Allah bizi puan hesabı yapmak zorunda bırakmasın. 37-38 puanın da ligde kalmak için yeterli olabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.