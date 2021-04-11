Acun Ilıcalı sordu Survivor'da konsey karıştı! Klon tartışması olay oldu
TV8'de Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde kıran kırana mücadele yaşandı. Yarışmaya klon tartışması damga vurdu.
Market ve dokunulmazlık oyunu heyecanının yaşandığı 'Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları adada kalmak için parkurda adeta canını dişine taktı. Survivor'ın son bölümünde kıyasıya mücadele sonunda dokunulmazlığın sahibi ünlüler oldu.
Bu hafta performansı ile göz dolduran İsmail, dokunulmazlık sembolünü aldı. Yarışmacılar için önem taşıyan market oyununu ise bu hafta gönüllüler kazanırken, haftanın birinci eleme adayı yapılan oylama ile Aleyna Çalışkan oldu.
Survivor'da pazar ve salı akşamı iki eleme adayının belli olmasının ardından, 13 Nisan gecesi haftanın elemesi gerçekleşecek.
Konseyde ilk olarak gönüllülere söz hakkı veren Acun Ilıcalı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun takım arkadaşları ile yaşadığı sorunları sordu. Aleyna, adada Aleyna Çalışkan ile samimi olduğunu dile getirdi.