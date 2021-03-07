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Acun Ilıcalı sordu Survivor ada konseyi karıştı! Gergin anlar olay oldu

TV8'de dün akşam ekrana gelen Survivor'da kıyasıyla dokunuzmazlık mücadelesi vardı. Yarışmanın gergin anları ise olay oldu.

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler tüm hızıyla devam ediyor. Ekrana gelen son bölümde iki takım dokunulmazlık yarışması için karşı karşıya geldi

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Gönüllüler uzun zaman sonra dokunulmazlık oyununu kaybetti. Gönüllüler takımı ada konseyine gelerek bir isim çıkarmak zorunda kaldı.

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Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı gecenin sonunda eleme adaylarını belirledi. 

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Gergin anların yaşandığı konseyde Acun Ilıcalı yarışmacıların haftalık görüşlerini aldı. Aleyna Çakır ve Reşat arasında yaşanan gerilim konseye damga vuran anlardan biriydi.

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