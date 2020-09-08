Acun Ilıcalı sordu Saba Tümer'dan şaşırtan Survivor itirafı! Onun orada olduğunu bilseydim...
49 yaşındaki gazeteci ve sunucu Saba Tümer sosyal medyada çok konuşulacak bir itirafta bulundu.
Magazin dünyanın sevilen isimlerinden Saba Tümer bir süredir ekranlarda yer almıyor. Güzel sunucu pandemi döneminde internet üzerinden programlar yapmaya başlamıştı.
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Dün akşam Acun Ilıcalı ile buluşan Saba Tümer şaşırtan bir itirafta bulundu.
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Acun Ilıcalı'nın "Mert Öcal hakkında ne düşünüyorsun, 'Mert'e yazık oldu' diyorlar" sorusuna Saba Tümer beklenmedik bir yanıt verdi.
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Saba Tümer, "Çok doğru çünkü çok erken elendi. Bu kadar güzelliği daha fazla görebilirdik orada. Mert'in orada olduğu bilseydim ben da katılırdım yarışmaya" dedi.
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