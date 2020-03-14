Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak? Survivor'ın çekildiği Dominik'te Koronavirüs görüldü
ÇİN'de başlayıp her yere yayılmaya devam eden Coronavirus, binlerce kişinin ölümüne neden olurken Acun Ilıcalı'nın yarışması Survivor'ın çekildiği Dominik'e de sıçradı. Şimdiye kadar Dominik'te 5 vaka görüldü. Acun Ilıcalı'nın ne karar vereceği merak konusu oldu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede neredeyse tüm dünyaya yayılan Koronavirüs, şimdiye kadar 5 bin 400 kişinin ölümüne neden oldu. Dünyayı etkisi altına alan Korona, Survivor 2020'nin çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyet'inde de görüldü.
Dominik'te şimdiye kadar Koronavirüs vakası 5 kişide tespit edildi, önlemler hat safhaya çıkarıldı. Uzun yıllardır Survivor çekimlerini Dominik Cumhuriyeti'nde yapan Acun Ilıcalı'nın ise bu durumda ne yapacağı merak konusu oldu.
Bu sene Ünlüler ve Gönüllüler Takımları olarak Survivor'da yarışan yarışmacıların sağlık durumları için henüz kötü bir haber ulaşmadı.
Öte yandan Koronavirüs hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün yayılmaması için yut dışından gelen kişilerin 14 gün boyunca kendilerini evlerinde izole etmeleri gerektiğini söyledi.