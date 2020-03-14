Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak? Survivor'ın çekildiği Dominik'te Koronavirüs görüldü

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede neredeyse tüm dünyaya yayılan Koronavirüs, şimdiye kadar 5 bin 400 kişinin ölümüne neden oldu. Dünyayı etkisi altına alan Korona, Survivor 2020'nin çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyet'inde de görüldü.