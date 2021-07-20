Acun Ilıcalı: Şeyma Subaşı dostum, Ayça Çağla Altunkaya huzurum...
Acun Ilıcalı son röportajında çok konuşulacak bir açıklamaya imza atarak "Şeyma Subaşı'nın dostu" olduğunu, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın ise " huzuru" olduğunu ifade etti. Şeyma Subaşı'ya toz kondurmayan Acun Ilıcalı, Subaşı'nın nafaka da almadığını ifade etti.
Tv8'in sahibi ve son yıllarda yayınladığı tv formatlarıyla medya devi haline gelen başarılı isim Acun Ilıcalı Hürriyet'ten Orkun Ün'e verdiği röportajda sosyal medyayı yerinden oynatacak açıklamalarda bulundu. Gündemden sansasyonlarıyla düşmeyen, kızı Melisa'nın annesi ve eski eşi Şeyma Subaşı'nın maddi durumu düzelince kendisinden nafaka almayı bıraktığını söyleyen Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya için 'huzurum' derken Şeyma Subaşı için ise 'dostum' dedi.
Acun Ilıcalı eski bayramları yad etti
ÇEŞME'de Ün'ün sorularını yanıtlayan Ilıcalı, çocukluğundaki bayramları yad etti. Ilıcalı "Çok iyi harçlık verirlerdi. Çok sevilirdim. Ama annemle babam istediğim her şeyi aldığı için bayram harçlıklarımla ekstra bir şey yapmadım." dedi.
Orkun Ün'ün "Ben sizi 4 yıldır tanıyorum. Son 2 yıldır çok mutlu olduğunuzu görüyorum. Sebebi Çağla Altunkaya mı?" sorusuna Acun Ilıcalı şöyle yanıt verdi:
- Öyleyim. Çağla’yla çok güzel bir ilişkimiz var. 2 yılı devirdik. Çok üretken bir dönem geçiriyorum ve bunda Çağla ile yakaladığım huzurun önemli olduğunu düşünüyorum.