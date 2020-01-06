Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı yakın takibe aldı O Ses'de ortaya çıkmıştı
Acun Ilıcalı'nın adı Şeyma Subaşı'dan ayrılmasının ardından 20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile anılmaya başlamıştı, Altunkaya, O Ses Türkiye'deki dansıyla dikkatleri üzerine çekmenin ardından Ilıcalı'nın yakın takibine girdi.
Şeyma Subaşı ile uzun yıllar aşk yaşayan Acun Ilıcalı, bir buçuk sene evli kalmanın ardından tek celsede boşanmış, ikilinin ayrılıkları uzun süre konuşulmuştu. Ayrılığın ardından ismi birçok kişiyle anılan Ilıcalı'nın aşk listesinde ise en çok dikkat çeken isim Ayça Çağla Altunkaya olmuştu.
İlk olarak geçtiğimiz yaz Acun Ilıcalı'nın sürat teknesinde Çeşme'den Mikonos'a doğru açılırken görüntülenen 20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye'de yeniden ortaya çıkınca ise aşk dedikoduları neredeyse kesinlik kazanmış hale gelmişti.
Mikonos taraflarında sürat teknesinde beraber görüntülenmenin ardından Miami sokaklarında yeniden ortaya çıkan ikiliden Altunkaya, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde dansıyla kameraların objektifine takılmıştı.
O Ses Türkiye'nin yılbaşı programında rahat tavırlarıyla dikkat çeken Ayça Çağla bir de Seda Sayan ve İbrahim Büyükak'ın düet yaptığı anlarda dansıyla dikkat çekmişti.