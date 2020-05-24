Acun Ilıcalı Serdar Ortaç'ın yüzüne neden telefonu kapattı O Ses Türkiye kaçtı

Serdar Ortaç, karantina sürecinde sosyal medyayı daha da aktif kullanmaya başlayan isimlerden oldu ve sıklıkla canlı yayınlara katılmaya başladı. Son olarak katıldığı bir radyo canlı yayınında ise Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye itiraflarıyla çok konuşulunca bu durumdan da rahatsızlık duydu.