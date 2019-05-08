Acun Ilıcalı resmen duyurdu dünyaca ünlü isim Survivor adasına gitti
Acun Ilıcalı, haftanın 5 günü Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasına katılan ünlü ismi sosyal medya hesabından duyurdu.
Survivor'da birleşme partisinin ardından oyunların heyecanı gittikçe artarken, tartışmalar da yarışmaya damga vurmaya devam ediyor. Ayrıca büyük ödül oyunları ile yarışmacıların her geçen gün karnını doyuran ve her hafta araba hediye eden Acun Ilıcalı, neredeyse yıllardır Survivor'ı ziyaret eden bir ismin parkurda yarıştığı anları paylaştı.
Çekimler için Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, Instagram hesabından paylaştığı bir video ile Nusret'in Dominik'te olduğunu duyurdu. 'Saltbae' hareketiyle bir anda tüm dünyada tanınır hale gelen Nusret'in, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yarışmacılara ödül oyununda et pişirmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz yıllarda da Survivor'a katılarak yarışmacılara ödül olarak et pişiren Nusret'in, ilk olarak televizyonlarda görünmesi ise yine Acun Ilıcalı sayesinde olmuştu. Programa katıldığı ilk yıl daha Türkiye'de bile tanınmayan Nusret'in şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde onlarca şubeleri bulunuyor.
Peki araba ödülünü kim kazandı: Survivor Türkiye Yunanistan'ın dün yayınlanan 64. bölümünde araba oyunu oynandı. Araba oyununda siyah takım 'siyah mı beyaz mı?' oyununa kaldı. Siyah mı beyaz mı oyununu kazanan isim ise Atakan oldu ve arabayı bu hafta Atakan aldı.