Acun Ilıcalı resmen duyurdu dünyaca ünlü isim Survivor adasına gitti

Survivor'da birleşme partisinin ardından oyunların heyecanı gittikçe artarken, tartışmalar da yarışmaya damga vurmaya devam ediyor. Ayrıca büyük ödül oyunları ile yarışmacıların her geçen gün karnını doyuran ve her hafta araba hediye eden Acun Ilıcalı, neredeyse yıllardır Survivor'ı ziyaret eden bir ismin parkurda yarıştığı anları paylaştı.