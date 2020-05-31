Acun Ilıcalı parti kuracağını açıkladı! İşte kuracağı partinin adı

Başarılı, varlıklı, güçlü bir adamsınız. Seveniniz de çok. Nasıldır Acun Ilıcalı olmak?: Dünyadaki en zevkli mesleklerden birini yapıyorum. İş hayatım tatilde geçirdiğim vakitten daha eğlenceli. Eğlence programı üretiyorum, kendim de eğleniyorum. Kışın Karayipler’de çalışmam, yazın Çeşme’de ve Bodrum’da yeni projeler üretmem gerekiyor. Sonbaharda ‘O Ses Türkiye’deyim. Solumda Türkiye’nin çok önemli sesleri, sağımda en iyi yetenekleri... Onların yaptığı müziği dinliyorum... Bir şeyler bu boyutta yolunda gidebilir mi? Aslında çok saçma bir durum var.