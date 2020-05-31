Acun Ilıcalı parti kuracağını açıkladı! İşte kuracağı partinin adı
Geçtiğimiz günlerde Dominik'te Instagram'da yaptığı canlı yayınla izlenme rekoru kıran Acun Ilıcalı, Hakan Gence'ye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.
Geçen hafta Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımıyla Instagram'da canlı yayın yapan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 3 milyon izleiyiciye ulaşarak büyük bir rekor kırdı. Ilıcalı, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda özel hayatından, iş hayatına, siyasete girip girmeme niyetine kadar birçok soruya yanıt verdi.
Başarılı, varlıklı, güçlü bir adamsınız. Seveniniz de çok. Nasıldır Acun Ilıcalı olmak?: Dünyadaki en zevkli mesleklerden birini yapıyorum. İş hayatım tatilde geçirdiğim vakitten daha eğlenceli. Eğlence programı üretiyorum, kendim de eğleniyorum. Kışın Karayipler’de çalışmam, yazın Çeşme’de ve Bodrum’da yeni projeler üretmem gerekiyor. Sonbaharda ‘O Ses Türkiye’deyim. Solumda Türkiye’nin çok önemli sesleri, sağımda en iyi yetenekleri... Onların yaptığı müziği dinliyorum... Bir şeyler bu boyutta yolunda gidebilir mi? Aslında çok saçma bir durum var.
Karşıdan bakanlar parlak bir hayat görüyor. Bu hayatın diğer yüzünü biraz anlatır mısınız?: Hayatımın 25 yaşına kadar olan bölümünde 10 bin insanda ancak bir kişinin yaşayacağı zorluk ve acıları yaşayıp bu noktaya geldim.
Nelerdi onlar?: 25 yaşıma kadar; bir trafik kazası geçirdim, boynum kırılacak derecede hasar gördü, yanımdaki arkadaşımı kaybettim. Okuldan atılmış, iflas etmiş, evlenip boşanmıştım. Annemi ve babamı bir trafik kazasında kaybetmiştim ve kızım o kazadan ağır yaralı kurtulmuştu.