Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'ye Hande Erçel Kerem Bürsin'i çağırınca Murat Dalkılıç sildi
TV8'de yılbaşı akşamı yayımlanan O Ses Türkiye programına Acun Ilıcalı, Kerem Bürsin ve Hande Erçel'i davet edince Murat Dalkılıç fena bozuldu.
Sen Çal Kapımı dizisinde beraber başrol oynayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Acun Ilıcalı'nın sunumunu yaptığı O Ses Türkiye yarışmasının yılbaşı özel bölümüne beraber katıldı. Erçel'in eski sevgilisi Murat Dalkılıç ise bu durum karşısında kıskançlık krizine girdi.
Acun Ilıcalı ile yakın arkadaş olan Murat Dalkılıç, Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in O Ses Türkiye yarışmasına beraber katılmasıyla Ilıcalı'ya karşı tavır aldı.
Dalkılıç, Hande Erçel ile ayrılığının ardından her zaman arkadaş kalacaklarını söylemesine rağmen geçtiğimiz günlerde eski sevgilisini sosyal medya hesabından sildi.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i de beraber O Ses Türkiye programında görünce ise bir diğer sosyal medya hamlesi yakın arkadaş olduğu Acun Ilıcalı'ya patladı.