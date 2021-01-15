Acun Ilıcalı O Ses Türkiye Rap'in jüri üyesini açıkladı bir isim yeri göğü inletti
Exxen'deki O Ses Türkiye Rap yarışmasının jüri üyelerini Acun Ilıcalı açıkladı. Merakla beklenen jürilerdeki bir isim Twitter'ı yerinden oynattı.
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi dijital film dizi izleme platformu Exxen sorunlarla başlasa da şimdilerde milyonlarca aboneye ulaştı. Ilıcalı, Exxen'deki yeni projeleri ise tanıtmaya devam ediyor. Ilıcalı'nın son bombası ise O Ses Türkiye Rap.
Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak O Ses Türkiye artık rap formatıyla ekranlara gelecek. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen üzerinden yayınlanacak O Ses Türkiye Rap'ın jüri üyelerini sosyal medya hesabından açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın sosyal medya üzerinden duyurduğu jüri üyeleri arasında daha önceki yıllardan sadece Hadise bulunuyor. Diğer jüri üyeleri ise rapçiler Eypio, Murda ve Mero.
O Ses Türkiye Rap'de Hadise'nin jüri üyesi olması ise Twitter'ı ayağa kaldırdı. Bakın nasıl yorumlar yapıldı...