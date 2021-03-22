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Acun Ilıcalı Müge Anlı'yı Exxen'e transfer etti bomba teklifi yaptı

Acun Ilıcalı Müge Anlı'yı Exxen'e transfer etti bomba teklifi yaptı

ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert'te fırtınalar estiren ünlü sunucuya Acun Ilıcalı'dan Exxen için bomba bir teklif geldi.

Acun Ilıcalı Müge Anlı'yı Exxen'e transfer etti bomba teklifi yaptı

Uzun yıllar ATV ekranlarında yer alan Müge Anlı, gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri. Araştırmacı gazeteciliğiyle başarıdan başarıya koşan Anlı, medya patronu Acun Ilıcalı'nın gözünden kaçmadı. 

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Acun Ilıcalı Müge Anlı'yı Exxen'e transfer etti bomba teklifi yaptı

Acun Ilıcalı, Ocak ayında kullanıcıların beğenisine sunduğu Exxen için yeni arayışlarını sürdürürken başarılı bir işe imza atmaya karar verdi. İddiaya göre Ilıcalı'nın, ekrana taşıdığı olaylarla Türkiye'nin gündemini değiştiren Müge Anlı'ya teklif götürdüğü öğrenildi.

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Acun Ilıcalı Müge Anlı'yı Exxen'e transfer etti bomba teklifi yaptı

Çarpıcı konuları ele alan ve yüzlerce olayı çözüme kavuşturan Müge Anlı'nın, Exxen için belgesel niteliği taşıyan bir yapım hazırlığında olduğu öğrenildi. 

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Acun Ilıcalı Müge Anlı'yı Exxen'e transfer etti bomba teklifi yaptı

Şimdiye kadar işlenen olaylardan derlenecek belgesel ile Exxen kullanıcılarının karşısına çıkacağı konuşulan Anlı'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama ise gelmedi.

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