Acun Ilıcalı mahsur kalan Türkler için harekete geçti 'Uçağı dolmuş yapacağım'
Acun Ilıcalı, CNN Türk'te yayımlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programa konuk oldu. Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türk vatandaşlar için özel uçağını dolmuş haline getireceğini açıkladı.
TV8 ekranlarında fırtınalar estiren Survivor yarışmasının çekimleri için Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, koronavirüs salgını sebebiyle Dominik Cumhuriyeti'nde mahsur kaldı, Türkiye'ye giriş yapamıyor. CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın hazırladığı Tarafsız Bölge programına konuk olan Ilıcalı, Dışişleri Bakanlığı ile görüşme halinde olduğunu ve çalışmaya geldikleri adada mahsur kalan 10 Türk vatandaşı için özel uçağını dolmuş yapacağını anlattı.
Dominik'te yaşanan koronavirüs önlemlerinden bahseden Ilıcalı, şunları söyledi:
Bizim olduğumuz tarafta koronavirüs yok: "Dominik çok fazla korona olacak bir ülke değil. Burası dünyanın en büyük turizm merkezlerinden biri. Burada haftada 150 uçaktan fazla Avrupa'ya uçuş oluyor. O turistler vasıtasıyla buraya koronavirüs ulaştı. Bizim şanslı olduğumuz yer bizim olduğumuz tarafta yok ama çok yoğun önlemler burada da var.''
Ülkemizle gurur duyuyorum: ''Marketlerde herkes maskeli. Sokağa çıkanlar maskeli. Biz şu durumdayız. Ben haftada 2 kere bulunduğum yeri terk ediyorum. Ben ülkemizle gurur duyuyorum. Tedbirlere yoğun bir şekilde uyum sağlanıyor.''
Sokaklarda kutlama yapıldı: ''Burada geçenlerde seçimlerden sonra bir anda 13-14 bin kişi sokaklara çıkıp kutlama yaptı. Bu da hükümeti endişelendirdi. Bizim milletimizin bu konudaki disiplinini hayranlıkla izliyorum."