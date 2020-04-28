Acun Ilıcalı mahsur kalan Türkler için harekete geçti 'Uçağı dolmuş yapacağım'

Dominik'te yaşanan koronavirüs önlemlerinden bahseden Ilıcalı, şunları söyledi:

Bizim olduğumuz tarafta koronavirüs yok: "Dominik çok fazla korona olacak bir ülke değil. Burası dünyanın en büyük turizm merkezlerinden biri. Burada haftada 150 uçaktan fazla Avrupa'ya uçuş oluyor. O turistler vasıtasıyla buraya koronavirüs ulaştı. Bizim şanslı olduğumuz yer bizim olduğumuz tarafta yok ama çok yoğun önlemler burada da var.''