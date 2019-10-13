Acun Ilıcalı kaza geçirip ölümden döndü ilk açıklamayı kendisi yaptı
Tv8'in sahibi Acun Ilıcalı, kaza geçirdiği haberiyle sevenlerini endişelendirirken, hurdaya dönen aracının son görüntüsü sosyal medyada yayıldı.
Ünlü televizyon yüzü, Tv8'in ve Acun Medya'nın sahibi olan Acun Ilıcalı, 12 Ekim akşamı korkunç bir kaza geçirdi.O-6 otobanından evine doğru gittiği tahmin edilen Acun Ilıcalı, arka lastiğin parçalanması sonucu kontrolünü kaybetti.
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Bariyerlere çarparak zar zor durabildiği öğrenilen Acun Ilıcalı'nın lüks aracı kullanılamaz hale geldi. İlk gelen bilgilere göre ise ünlü isim, hava yastıklarının açılması sebebiyle kazayı yara almadan atlattı.
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Çok konuşulanlar arasına girdi: Acun Ilıcalı'nın aracının görüntüsü sosyal medyada kısa sürede yayılırken, ünlü isim gece saatlerinde Twitter'da TT listesine girdi.
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Geçmiş olsun mesajları yağdı: Sevenleri korku içinde bir haber beklerken, Acun Ilıcalı çok sayıda geçmiş olsun mesajı aldı.
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