Acun Ilıcalı ile aralarında aşk dedikoduları çıkan Itır Esen arabasıyla dikkat çekti
Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Itır Esen'in bindiği araba sosyal medyada dikkat çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili çok sayıda yorum yaptı.
Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddiası ile gündeme gelen genç manken Itır Esen, önceki gün İstanbulNişantaşı'ndaydı. Alışveriş için geldiği City's AVM'de aracını valeye bırakan Itır Esen'in kullandığı mütevazı araç dikkat çekti
Avrupa üretimi lüks araç yerine 70 bin TL değerinde yerli üretim araç tercih eden Esen, "Lüks olması benim için önemli değil" açıklamasında bulundu
Sosyal medya kullanıcıları da bu fotoğrafa sessiz kalmadı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Itır Esen'i bu davranışından dolayı tebrik etti.
Itır Esen kimdir:
1999 yılında dünyaya gelen Itır Esen, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nde lisans eğitimine devam ediyor. 14 yaşında modellik hayatına başlayan Esen, Fenerbahçe Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.