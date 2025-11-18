Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu! Kızı Banu doğum yaptı, bebeğin ismini bakın ne koydular
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu, ikinci kez doğum yaptı, bununla beraber Acun da ikinci kez dede oldu. Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlenmiş ve ilk bebeği Begüm'ü 2020 yılında dünyaya getirmişti. İkinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan Banu Ilıcalı, ikinci bebeğine bakın hangi ismi verdi...
Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı, ikinci bebeğini dünyaya getirdi. İkinci bebeğin heyecanını yaşayan Ilıcalı ailesi, mutluluklarını sosyal medyadan paylaştı. Banu Ilıcalı tekrar anne olmanın heyecanını yaşarken, babası Acun da ikinci kez dede oldu. Bakın bebeğe hangi ismi verdiler.
2016'DA EVLENMİŞTİ
Acun Ilıcalı'nın ilk evliliğinden olan büyük kızı Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile nikah masasına oturdu. Çift, evliliklerini daha sonra dünyaya gelen kızları Begüm ile taçlandırdı.
İLK BEBEĞİNİ 2020'DE KUCAĞINA ALDI
Banu Ilıcalı, 2020 yılında ilk bebeği Begüm'ü dünyaya getirerek anneliği deneyimlemişti. Ailenin mutluluğu, ikinci bebek haberiyle yeniden büyüdü.
AİLENİN YENİ ÜYESİ: ELA
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, "ilk göz ağrım" dediği kızının ikinci kez anne olmasıyla bir kez daha dedelik heyecanı yaşadı. Banu Ilıcalı'nın ikinci bebeğine Ela adı verildi.