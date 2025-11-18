Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu! Kızı Banu doğum yaptı, bebeğin ismini bakın ne koydular

Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı, ikinci bebeğini dünyaya getirdi. İkinci bebeğin heyecanını yaşayan Ilıcalı ailesi, mutluluklarını sosyal medyadan paylaştı. Banu Ilıcalı tekrar anne olmanın heyecanını yaşarken, babası Acun da ikinci kez dede oldu. Bakın bebeğe hangi ismi verdiler.