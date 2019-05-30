Acun Ilıcalı ifşa etti Eser Yenenler'in bekarlığa veda partisine yanıtı olay oldu

Ilıcalı, Instagram’ın story kısmında paylaştığı görüntülerde, İbrahim Büyükak’a dönerek, “Eser’in bekarlığa veda partisi var diyorlar doğru mu?” şeklinde bir soru sordu. Büyükak da “Eser’in yüzüne bakıyorum bence doğru değil abi biraz çekingen duruyor” şeklinde bir yanıt verdi.