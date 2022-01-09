Acun Ilıcalı Hull City'yi satın aldı alkışlarla karşılandı! Yüzündeki değişim dikkat çekti
Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, takımının maçını tribünden takip ettiği esnada yüzündeki şiş görüntü ile sosyal medyanın diline düştü.
İNGİLTERE Championship takımlarından Hull City'nin yeni sahibi 52 yaşındaki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, takımının FA Cup'ta Everton'ı konuk ettiği karşılaşmayı stadyumda kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızı Melisa'nın annesi, eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açil ile birlikte izledi. Ilıcalı'nın yüzündeki büyük değişim ise sosyal medyaya damga vurdu.
İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi alan Acun Ilıcalı, takımın Everton ile oynadığı maçı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve eski eşi Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açil ile izledi.
Hull City taraftarları kulübün yeni sahibi Acun Ilıcalı'yı alkışlarla karşıladılar. Hull City taraftarı, "Acun, Acun" tezahüratlarını yaptı.
Taraftarların sevgi gösterisine karşılık veren Acun Ilıcalı, teşekkür ederek stadyuma giriş yaptı.