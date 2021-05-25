Acun Ilıcalı, Hull City'i satın alıyor!
Ünlü televizyoncu ve medya patronu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından İngiltere'de bir takım satın almayı düşündüğünü açıklamıştı. Fortuna Sittard'daki ortaklığını sonlandıran Ilıcalı'nın İngiltere'den satın almayı planladığı takım ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı'nın 'Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz' açıklamasındaki takım ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı'nın İngiltere 1. Lig ekiplerinden Hull City'yi satın almak için görüşmelere başladığı aktarıldı. Kulübe yakınlığı ile bilinen Hull Daily Mail'de yer alan habere göre iki taraf arasında satın alma görüşmeleri resmen başladı.
Haberde Acun Ilıcalı'nın sadece Türkiye'de değil dünyada büyük bir girişimci olduğu ve futbolu çok sevdiği aktarıldı. Haberin detayında Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard ile futbolda yöneticilik deneyimini yaşadığı bilgisi de paylaşıldı.
HULL CITY İLE PREMIER LİG HAYALİ
Hull Daily Mail'de yer alan haberde Ilıcalı'nın 'İngiltere'den bir kulüp satın almak istiyorum' açıklamasına yer verirken Ilıcalı'nın Hull City takımını Premier Lig'e çıkarma planlarının olduğu aktarıldı.