Acun Ilıcalı, Hull City'i satın alıyor!

Haberde Acun Ilıcalı'nın sadece Türkiye'de değil dünyada büyük bir girişimci olduğu ve futbolu çok sevdiği aktarıldı. Haberin detayında Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard ile futbolda yöneticilik deneyimini yaşadığı bilgisi de paylaşıldı.